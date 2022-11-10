Системы автоматизации: оборудование и устройства АСУ ТП

АСУ ТП, или автоматизированные системы управления технологическими процессами, решают сложные задачи предприятий. Они позволяют производствам разного формата работать в автоматическом режиме, когда человек не участвует в процессах, а наблюдает за ними посредством монитора. Конечно, за подобным итогом стоит приличный объём работы человека. Некоторая его доля приходится и на нас. В нашем каталоге есть все необходимое, чтобы комплексно решить проблемы предприятия, дать готовые и комплектные решения по управлению.

Кому подходят технологии АСУ ТП?

Крупным объектам и небольшим производственным компаниям. Системы управления применимы к разным задачам: контроль энергозатрат, сбор данных датчиков, например, температуры, влажности, поддержание инфраструктуры зданий.

Конвейер, производство, очистные сооружения, насосные станции, отопительные системы, умные теплицы с промышленными компьютерами работают максимально эффективно. АСУ контролирует и оптимизирует технологические процессы.

Инструменты систем автоматизации

Системы управления разрабатываются и внедряются в соответствии с конкретными потребностями отрасли или процесса. Важным в автоматизации является прибор ПЛК. Программируемые логические контроллеры работают по введенным в него программам и с помощью выходных сигналов включают или отключают любые устройства. ПЛК не только управляет системой, но и мониторят ее состояние. Для этого контроллер имеет, помимо выходных, и входные сигналы. Такие как кнопки, датчики температуры, концевые выключатели.

Управлять оборудованием с экрана в одно касание позволяют современные и технологичные панели оператора. Такие, как экраны Wecon. HMI Векон совместимы с ПЛК всех популярных марок: Siemens, Delta, OMRON, Allen-Bradley, Schneider Electric и др. Данные устройства могут называть просто панель, операторская панель, операторная панель, пульт оператора, HMI. Они востребованы в таких сферах как медицина, автоматизация управления зданиями, охранные системы и многие другие. Экраны HMI можно использовать в пыльных и влажных помещениях. Операторские панели устанавливаются в шкафах управления АСУ ТП или непосредственно в двери шкафа с оборудованием.

Преобразователи частоты обеспечивают эффективное управление электроприводом. Частотные преобразователи Векон несложны для ввода в эксплуатацию и обладают гибкостью в регулировании параметров для управления различными механическим оборудованием.

Преимущества внедрения систем управления

Повышение качества выпускаемой продукции

Снижение простоев на производстве

Уменьшается влияние человеческого фактора

Полный контроль над работой оборудования (благодаря архивам и отчетам)

Простые интеграции

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